Há 167 cursos com taxa de desemprego inferior a 2%

Cursos de Medicina, Enfermagem ou Tradução Português/Chinês apresentam mesmo taxa de desemprego zero.

Por Bernardo Esteves | 08:30

Entre os 1147 cursos superiores que estavam disponíveis em Portugal no ano letivo passado, em instituições públicas e privadas, houve 167 que apresentaram uma taxa de desemprego inferior a 2 por cento entre os seus diplomados.Segundo dados revelados pelo Governo no portal Infocursos, há mesmo 31 cursos com desemprego zero. Entre estas formações contam-se cursos de Enfermagem e Medicina, mas também outros como Tradução Português/ /Chinês ou relacionados com a área da música.Para estes cálculos foram considerados os diplomados entre os anos letivos de 2012/13 e 2015/16 que se encontravam desempregados em junho de 2017 ou em dezembro de 2017. Nestas contas não entram as formações com menos de 30 alunos.No polo oposto estão formações nas quais a taxa de desemprego dos diplomados um ano depois de concluir o curso atingia valores de 30 por cento. Arquitetura, Economia, Turismo e Lazer ou Dietética e Nutrição são alguns dos cursos com maior desemprego.A percentagem de recém-diplomados inscritos nos centros de emprego desceu em 2018 para 5,5%, face aos 7,2% registados no ano anterior. Uma evolução positiva ligada ao bom desempenho da economia e que tem favorecido quem tem formação superior.As candidaturas ao concurso nacional de acesso ao Ensino Superior são apresentadas exclusivamente no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).A senha de acesso deverá ter sido já requerida previamente por cada candidato no site da DGES e entregue na escola ou no Gabinete de Acesso ao Ensino Superior que o estudante escolher, para certificar o seu pedido. Só depois de o pedido ter sido certificado a senha de acesso é enviada por correio eletrónico.No entanto, o pedido de senha pode ainda ser efetuado até ao final do prazo de candidatura a cada uma das fases. O prazo de candidaturas à primeira fase inicia-se hoje e prolonga-se até ao dia 7 de agosto.Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior público serão divulgados no dia 10 de setembro. Nesse mesmo dia arrancam as matrículas e inscrições dos novos estudantes colocados nas universidades e nos institutos superiores politécnicos.Cada estudante pode concorrer a um máximo de seis pares instituição/curso, isto é, a seis combinações de instituições e cursos, indicadas por ordem de preferência.A colocação em cada par instituição/curso é feita segundo as listas ordenadas dos candidatos, até estarem esgotadas as vagas disponíveis. A ordenação é feita por ordem decrescente de nota de candidatura.