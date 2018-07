Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consulte a lista de vagas de acesso ao Ensino Superior

Consulte a listagem e saiba a média do último colocado em cada curso. Lisboa e Porto têm menos 1066 vagas.

Por Bernardo Esteves | 00:01

O concurso nacional de acesso ao Ensino Superior, cujas candidaturas arrancam esta quarta-feira, disponibiliza este ano 50 852 vagas na primeira fase, verificando-se um ligeiro acréscimo de 14 lugares (+0,2%) em relação ao ano passado.



De acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral do Ensino Superior, o número de lugares cresce pelo terceiro ano seguido, sendo este o maior número de vagas dos últimos cinco anos.



A principal novidade este ano é a descida do número de vagas disponíveis em Lisboa e no Porto e o aumento verificado nas restantes regiões. O objetivo do Governo é tornar mais equilibrada a distribuição geográfica do Ensino Superior e inverter a tendência recente para uma maior concentração em Lisboa e Porto.



Assim, as duas maiores cidades do País perdem um total de 1066 vagas, enquanto as restantes regiões ganham 1080 lugares, numa transferência de cerca de 5 por cento das vagas.



No total, existem 1068 cursos disponíveis em 33 instituições de Ensino Superior público. Das 50 852 vagas disponíveis, 28 138 (55,3%) são no ensino universitário e 22 714 (44,7%) no ensino politécnico.



O prazo de candidaturas ao Ensino Superior começa hoje e termina a 7 de agosto.



PORMENORES

Vagas para cursos de Arte

Além das 50 852 vagas, existem outras 708 para ingresso em cursos de Dança, Música e Teatro, entre outros, cujas candidaturas são realizadas através de concursos locais, organizados pelas instituições de Ensino Superior.



Tecnologias crescem

A oferta de vagas na área das Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica cresceu 4,6% no total e 11,6% nas instituições situadas em áreas com menor pressão demográfica.



Física volta a subir

A oferta na área da Física também voltou a aumentar, tendo crescido 3,3%. Nos dois últimos anos o aumento de vagas foi de 24,3%, numa opção do Governo para corrigir a falta de quadros.



Outros meios de acesso

Haverá ainda entrada de novos alunos na Universidade Aberta, no ensino superior militar e policial, nos regimes especiais de acesso, nos concursos para maiores de 23 anos e titulares de outros diplomas. E restam ainda os alunos estrangeiros.