Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro de saúde livre de telhas com amianto em Silves

Administração Regional de Saúde do Algarve vai gastar cerca de 245 mil euros.

Por José Carlos Eusébio | 08:28

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve vai avançar com a obra destinada à remoção da cobertura em telhas de fibrocimento - que contêm amianto, material tóxico e potencialmente cancerígeno - do Centro de Saúde de Silves, apurou o CM.



A empreitada representa um investimento de cerca de 245 mil euros, contemplando, além da retirada das telhas de fibrocimento, a beneficiação do espaço exterior da referida unidade de saúde.



De acordo com o concurso público, lançado recentemente pela ARS, a obra será adjudicada à empresa concorrente que apresentar uma melhor relação entre a qualidade e o preço. O prazo de execução previsto da empreitada é de quatro meses, a contar da data da assinatura do contrato.



"Congratulamo-nos com a decisão da ARS de lançar o concurso para a execução desta obra", refere ao CM a presidente da autarquia local, Rosa Palma, adiantando que a existência de amianto na cobertura da unidade de saúde é, desde há muito tempo, motivo de "preocupação".



Este centro de saúde conta com mais de 32 mil utentes inscritos e dispõe de oito pólos distribuídos por todo concelho de Silves - que é o segundo com maior área do Algarve (o primeiro é Loulé).



De acordo com dados do portal do Serviço Nacional de Saúde, prestam serviço nesta unidade 12 médicos. Este número de clínicos é insuficiente para dar resposta às necessidades da população, faltando atribuir médicos de família a cerca de 15 mil utentes.



"A falta de médicos é um grave problema que urge resolver", frisa Rosa Palma, que reclama do Estado medidas que permitam atrair mais profissionais de Saúde para o concelho.