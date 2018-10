Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 30 voos cancelados no sábado á noite

Pico da tempestade esperado até às 04h00 deste domingo.

00:08

Cerca de 30 voos foram cancelados sábado à noite, nos aeroportos de Lisboa e do Funchal, segundo informação disponível no portal da ANA - Aeroportos de Portugal, a maioria devido à passagem da tempestade tropical Leslie.



Sem mencionar números, o porta-voz da ANA, Rui Oliveira, disse à Lusa que o mau tempo esteve na origem de "praticamente todos os voos cancelados".



De acordo com o portal da ANA, foram canceladas durante a noite de sábado no aeroporto de Lisboa 19 chegadas e oito partidas de voos.



No aeroporto do Funchal foram canceladas duas aterragens.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sábado 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental da tempestade tropical Leslie.



Na Madeira, o Leslie passou sem causar "ocorrências de relevo", segundo o Serviço Regional da Proteção Civil.



No território continental, a tempestade, com o pico esperado até às 04h00 deste domingo, já provocou queda de centenas de árvores e cortes de energia em milhares de casas.