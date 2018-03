Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 700 alunos sem aulas em Montalegre devido à neve

Este nevão é o terceiro a condicionar as aulas desde fevereiro.

08:58

As atividades letivas foram esta sexta-feira suspensas em Montalegre por precaução devido à queda de neve que se verificou durante a noite, deixando em casa cerca de 700 alunos, disse fonte da Proteção Civil Municipal.



David Teixeira, vereador da Proteção Civil de Montalegre, disse que começou a nevar cerca das 00h00 e que os meios da autarquia e dos bombeiros estão espalhados pelo terreno a limpar e a espalhar sal para que todas as estradas fiquem transitáveis.



Por uma questão de precaução e pela dificuldade na circulação dos transportes escolares e dos professores, foi decidido, esta manhã suspender, as atividades letivas.



Desde o final de fevereiro, este é o terceiro nevão que cai sobre Montalegre e que afeta o funcionamento das escolas.



Frequentam o Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, cerca de 700 alunos espalhados pelo centro escolar (primeiro ciclo e pré-escolar) e escola básica e secundária Doutor Bento da Cruz.



O concelho está preparado para estas situações e dispõe de vários de veículos dos bombeiros e câmara para limpar a neve das estradas e também espalhar sal.



Quando é necessário, o município contratualiza ainda com particulares a utilização de tratores, também com equipamento adaptado, que vão para as estradas ajudar nas operações de limpeza.



A neve e as paisagens pintadas de brancas são também uma atração turística que leva muitos visitantes a este concelho do Norte do distrito de Vila Real.