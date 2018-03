Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estradas cortadas pela neve na Serra do Montemuro, em Viseu

Cortadas a EN 321, entre Cinfães e Castro Daire, e a Estrada Municipal 553, entre Resende e Feirão.

Por Lusa | 09:16

A queda de neve verificada durante a noite levou ao corte de uma estrada nacional e de uma municipal na Serra do Montemuro, no distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo a mesma fonte, estão cortadas a Estrada Nacional 321, entre Cinfães e Castro Daire, e a Estrada Municipal 553, entre Resende e Feirão.



"A proteção civil municipal de Resende informou-nos de que vai fazer o transporte das crianças de Panchorra, Talhada e Feirão para a escola, porque a estrada está cortada", disse a mesma fonte.



Para já, não há indicação de escolas fechadas no distrito por causa da neve, acrescentou.