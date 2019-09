Um incêndio deflagrou esta quarta-feira à noite num povoamento florestal em Arões, Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta para este fogo que já está a ameaçar a aldeia de Felgueira foi dado às 21h49.O incêndio lavra com uma frente ativa.Encontram-se a combater as chamas, de acordo com a página oficial da Proteção Civil, mais de 220 operacionais, apoiados por 68 viaturas.Em atualização