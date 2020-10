Chamas consomem carros em camião reboque na A1, em Ovar. Veja as imagens

Um camião de transporte de viaturas está em chamas na A1, na zona de Ovar, no sentido Norte-Sul.O camião assim como os carros que transportava estão a ser consumidos pelas chamas na noite desta quarta-feira, na zona de Válega, Ovar, no km 265 da A1.Ao que oapurou, o camião transportava pelo menos seis veículos que ficaram totalmente destruídos. O condutor do veículo conseguiu encostar à berma da auto-estrada e sair do veículo pelo que a situação não interferiu com o trânsito.No local estão três operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros de Santa Maria da Feira e de Estarreja.