Incêndio em Ovar obriga à evacuação de casas

O presidente da Junta de Freguesia de Válega, no concelho de Ovar, disse esta quinta-feira que cerca de 20 casas foram esta tarde evacuadas "por precaução" no lugar de Bustelo, devido ao incêndio que lavra desde as 12h49 no concelho.Jaime Duarte Almeida referiu à Lusa que "a GNR pediu às famílias para saírem das casas, por precaução" e que os moradores dessa zona do distrito de Aveiro "estão todos bem e o fogo não vai chegar lá porque já passou naquela zona, nas traseiras".Em causa está uma localidade de Válega em que as habitações estão envolvidas por terrenos arborizados, sobretudo à base de eucalipto, e que está a pouca distância de duas autoestradas, a A1 e a A29.Às 19h40 o incêndio estava a ser combatido por 327 operacionais, apoiados por 96 meios terrestres e cinco aéreos - no que têm influência as altas temperaturas que esta quinta-feira se fazem sentir na região e também o vento intenso.