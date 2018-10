Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas deflagram em cozinha de habitação no Porto

Incêndio aconteceu na Rua Professor Barata Feio, na zona do Amial.

12:05

Um incêndio deflagrou este domingo de manhã numa cozinha de uma habitação na Rua Professor Barata Feio, na zona do Amial, Porto.



O alerta foi dado às 10h50 e o fogo alastrou-se no terceiro andar do edifício.



Os residentes da habitação foram retirados.



Para além dos bombeiros do Porto, o INEM também esteve no local.