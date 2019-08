Um incêndio deflagrou esta quinta-feira numa zona de mato no Bairro de Santa Maria, na Pontinha, Odivelas.Fonte do CDOS de Lisboa disse aoque as chamas consomem um zona de mato e estão a aproximar-se de algumas habitações. O fogo já obrigou a que algumas casas fossem evacuadas e à retirada de pessoas e animais da zona afetada.O alerta para este fogo foi dado às 18h24.Encontram-se no local no combate às chamas 114 operacionais, apoiados por 30 viaturas e dois meios aéreos.Em atualização