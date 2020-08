Chineses geriam rede de tráfico de droga no Seixal

Quatro imigrantes chineses - entre eles um empresário de 48 anos, com sinais exteriores de riqueza, e o filho - foram detidos pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ por gerirem um negócio de plantação de canábis num armazém, em Fernão Ferro, Seixal. As folhas desta planta (designadas liamba), eram depois expedidas por correio pelo gang para vários pontos da Europa.









Há três anos que a UNCTE segue esta tendência em Portugal. Após várias apreensões feitas a imigrantes chineses no Norte, a PJ concentrou-se numa rede no concelho do Seixal. Na terça-feira, foram feitas buscas a um armazém em Fernão Ferro.

A PJ apreendeu 492 pés de canábis, em quatro estufas devidamente equipadas. Ao alegado chefe do grupo foi apreendido um carro de luxo, telemóveis, facas e 12 mil doses de liamba prontas a serem expedidas. O empresário de 48 anos ficou preso e o filho com apresentações. Os outros dois detidos, ambos ilegais no País, também ficaram com apresentações.