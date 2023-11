Choque com três feridos corta A33 no sentido Montijo-Costa de Caparica

Uma violenta colisão entre dois automóveis, pelas 16h41 desta terça-feira na A33, quilómetro 7.5, junto ao Seixal, está a cortar o trânsito na via no sentido Montijo-Costa de Caparica.

Fonte oficial da Proteção Civil disse ao CM que o acidente causou 3 feridos. "Dois deles ligeiros, e um assistido no local", explicou.

Estão no local 16 operacionais e seis viaturas, do corpo de bombeiros do Seixal, GNR, e Viatura Médica do Hospital do Barreiro. Os feridos deverão ir para esta unidade hospitalar.

A GNR está a cortar o trânsito no sentido Montijo-Costa de Caparica na A33, para permitir o trabalho de socorro às vítimas.