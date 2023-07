Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas numa colisão que envolveu três veículos pesados e um carro na Estrada Nacional 10, em Samora Correia, Benavente. As vítimas mortais são os camionistas de dois dos pesados, homens, com idade entre os 30 e os 40 anos. Um deles é Rui Henriques, de Alverca do Ribatejo.









Ver comentários