Choque com carrinha fatal para motard a caminho do trabalho

André Matos, de 32 anos, deixa um filho menor. Colisão ocorreu em Setúbal.

Por J.C.R. | 08:51

Um motociclista de 32 anos perdeu a vida esta terça-feira de manhã na sequência de uma violenta colisão na EN10, na zona do Alto da Guerra, Setúbal.



André Matos estaria a caminho do trabalho quando perdeu o controlo do motociclo e embateu na traseira de uma carrinha.



O alerta foi dado às 7h00 e para o local foram mobilizados meios do INEM.



Apesar das manobras de reanimação, André Matos não resistiu e o óbito foi declarado no local.



A GNR esteve no local investiga as causas do acidente.



André Matos deixa um filho menor.