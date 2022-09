Duas colisões, que envolveram um camião, uma carrinha de mercadorias e um carro, ocorridas esta quarta-feira de madrugada na ponte que dá acesso à variante do IC1, à saída de Alcácer do Sal, causou dois mortos e três feridos, um dos quais em estado grave. O acidente obrigou ao corte da via durante mais de seis horas.









