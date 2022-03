Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros, na Estrada Nacional 379, em Palmela, Setúbal.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.





A prestar socorro estiveram os Bombeiros de Palmela e os Bombeiros do Pinhal Novo, com um total de 14 operacionais e 5 viaturas.No local esteve também a VMER do Hospital de São Bernardo.