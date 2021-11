Uma colisão entre um carro e um camião de mercadorias provocou um ferido, esta tarde, na Estrada Nacional 207, na freguesia de Agrela, em Santo Tirso. O alerta foi dado às 17h45 e os Bombeiros de Santo Tirso foram encaminhados para o local. A vítima, um homem com cerca de 40 anos, sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportada para o Hospital de Famalicão.

A via está cortada enquanto os bombeiros procedem à limpeza do local do acidente.

A GNR de Santo Tirso tomou conta da ocorrência.