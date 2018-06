Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque frontal mata camionista português

Hélio Leal, de 25 anos, transportava uma carga de papel em Espanha.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

A tentativa de conseguir uma vida melhor levou Hélio Leal a procurar um futuro ao volante. Há poucos meses deixou o trabalho como segurança e tornou-se camionista. Esta terça-feira de madrugada, o jovem de 25 anos perdeu a vida numa colisão frontal na N2, entre Saragoça e Leida, Espanha.



O condutor do outro camião – que capotou depois de ser projetado para a berma – sobreviveu, mas está em estado grave.



Hélio Leal era natural de Ponteira, um pequena aldeia do concelho de Montalegre, ainda dentro dos limites do Parque da Peneda-Gerês, mas há alguns anos que vivia em Braga. Ontem, quando fazia o transporte de um carregamento de rolos, lenços e guardanapos de papel acabou por colidir contra um colega que guiava um camião frigorífico carregado com toneladas de fruta.



O acidente ocorreu pelas 00h30, ao quilómetro 362 da N2, uma estrada nacional muito utilizada por motoristas de pesados para fugir às portagens da AP2, que liga Saragoça a Barcelona. De acordo com as autoridades locais, condutor português ficou encarcerado e teve morte imediata.



O corpo acabou por ser retirado horas depois e foi levado para a morgue de Saragoça. O condutor do camião frigorífico também ficou preso na cabine, mas escapou com vida.



A Guardia Civil já está a investigar as circunstâncias deste acidente, uma vez que não são claras as razões do choque violento entre os dois pesados. Certo é que um dos condutores saiu da faixa de rodagem numa longa reta, o que pode indicar o adormecimento de um dos condutores.