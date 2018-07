Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque frontal mata jovem de 19 anos

Ligeiro de passageiros que conduzia colidiu com carrinha de mercadorias em Almeirim.

Por J.N.P. | 01:30

Um jovem de 19 anos morreu na sequência de uma colisão frontal entre o ligeiro de passageiros que conduzia e uma carrinha de mercadorias, pelas 22h30 de domingo, na EN118, em Almeirim.



A vítima, Diogo Pereira, residia na aldeia da Azeitada, a poucos quilómetros do local do acidente.



O outro condutor, um homem com 41 anos, foi assistido e transportado para o Hospital de Santarém com politraumatismos e ferimentos graves.



A GNR está a investigar as causas do acidente mas tudo indica que uma das viaturas terá invadido a faixa contrária, provocando o embate frontal.



A EN118 esteve cortada nos dois sentidos durante cerca de duas horas.