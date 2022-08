Passavam poucos minutos das 09h30 da manhã desta terça-feira quando dois carros chocaram no cruzamento entre a Rua Principal e a Rua da Cabine, em Gafanha do Areão, Vagos. Na sequência do acidente, uma das viaturas acabou por embater numa casa devoluta. O acidente provocou a morte a uma mulher, com cerca de 60 anos.









