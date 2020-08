Choque violento fere quatro pessoas em Vila Nova de Gaia

Quatro feridos, um dos quais em estado grave, foi o resultado de uma aparatosa colisão entre dois carros, este domingo ao início da tarde, na rua da Portela, em Gulpilhares, Vila Nova de Gaia.





O alerta foi dado às 13h35 e, no socorro às vítimas, estiveram os Sapadores de Gaia e os Bombeiros de Valadares, apoiados por uma viatura médica de emergência e reanimação do INEM. As vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.