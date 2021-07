Chumbada audição a Cabrita sobre atropelamento mortal de trabalhador na A6

Os partidos com assento na 1ª Comissão Parlamentar chumbaram esta quarta-feira um requerimento para audição do ministro da Administração Interna sobre o acidente com o carro oficial que causou a morte de um trabalhador na A6.



A proposta era do Chega, mas todos os partidos votaram contra (o CDS-PP absteve-se) e desta forma Eduardo Cabrita não terá de responder aos deputados.

"Os partidos passaram semanas a dizer que o MAI tinha de dar esclarecimentos sobre o caso. Quando têm oportunidade de o chamar ao Parlamento, escudam-se em formalidades e chumbam. Dá ideia de um inadmissível conluio", critica André Ventura, autor do requerimento.





Esta quarta-feira, Eduardo Cabrita esteve no Parlamento, mas para garantir que "nunca esteve em causa" a instalação de migrantes em prisões, como foi apontada a de Caxias.