Chuva intensa provocou inundações em algumas vias de Vila Real

O concelho de Vila Real registou esta quarta-feir de manhã oito ocorrências "mais significativas" relacionadas essencialmente com inundações de estradas e que resultaram da precipitação intensa, disse fonte da Proteção Civil.

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Vila Real, Carlos Silva, afirmou à agência Lusa que, num curto espaço de tempo, se verificou uma precipitação muito intensa que provocou algumas inundações em espaços públicos de Vila Real, onde não houve capacidade de escoamento por parte dos sistemas de drenagem, mas ressalvou que todas as "situações já estão resolvidas".

O responsável referiu que foram contabilizadas "oito ocorrências mais significativas" em artérias da cidade, como na avenida Primeiro de Maio, nas zonas da Araucária e da Nossa Senhora da Conceição e na rotunda da Universidade, bem como no Itinerário Principal 4 (IP4), na Estrada Nacional 2 (EN2), na zona da Samardã, e na Estrada Nacional 15 (EN15), em Mouçós.

No mercado municipal, no centro da cidade, algumas lojas comerciais foram também afetadas pela água.

Neste caso, Carlos Silva disse que vai ser necessário proceder à identificação e correção do problema, já que o mercado foi recentemente alvo de obras de requalificação.

"Vamos ver o que aconteceu, avaliar e depois corrigir", frisou.

Durante a manhã, os elementos da Proteção Civil estiveram no terreno a proceder a operações de limpeza das vias afetadas.

Nas redes sociais foram partilhados alguns vídeos de inundações verificadas, por exemplo, na avenida Primeiro de Maio, onde era possível ver situações em que a água praticamente cobria os pneus dos automóveis, ou ainda uma rua inundada no bairro da Araucária.

Portugal continental está a ser afetado desde hoje, e até sábado, pelos efeitos da depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por causa da depressão, está também prevista a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, e vento forte no litoral e terras altas hoje e quinta-feira, com rajadas de vento nos períodos de maior instabilidade, podendo atingir 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral Norte e terras altas.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido à chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada e rajadas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga têm aviso laranja por causa do vento, temporariamente forte com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral e terras altas, passando depois a amarelo.