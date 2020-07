Cibercrime mais do que duplica durante a pandemia

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), organismo do Estado que recebe participações de crimes informáticos, registou 689 queixas no primeiro semestre deste ano, um aumento de 101% face ao mesmo período de 2019.





O pico de ocorrências verificou-se entre os meses de fevereiro e abril, coincidentes com o confinamento causado pela pandemia de Covid-19. No segundo trimestre (entre abril e junho), o boletim do CNCS divulgado ontem dá destaque às 160 participações de ‘phishing’ (ataque informático que rouba os dados pessoais). Mais de um terço das queixas diz respeito ao setor bancário.