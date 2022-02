Um ciclista, de 60 anos, ficou ferido, esta tarde de terça-feira, depois da bicicleta em que seguia ser abalroada, em Aveiro, por um carro. Uma segunda viatura acabou por colidir com o primeiro carro.O alerta foi dado, cerca das 17h00, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na Avenida Europa.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Aveiro Velhos, para o hospital local.A PSP de Aveiro foi chamada e investiga as causas do acidente.