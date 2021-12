Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros, ao final desta tarde de terça-feira, numa colisão entre dois carros, em Aveiro.O alerta foi dado, cercas 17h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para a acidente rodoviário na rua de S. António, junto ao largo da feira, em Oliveirinha.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital de Aveiro.A GNR investiga as causas do acidente. Estiveram, no local, nove operacionais apoiados por três viaturas.