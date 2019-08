Um homem de 50 anos deu entrada no Hospital S. João, Porto, em estado considerado crítico, este sábado de manhã, após o despiste da bicicleta em que seguia, na Estrada Nacional 108, conhecida como a marginal do Douro, em Valbom, no concelho de Gondomar.Os bombeiros de Valbom foram acionados às 11h00 e, durante mais de uma hora, fizeram manobras de reanimação à vítima.Esta foi estabilizada no local e encaminhada depois para a unidade hospitalar.