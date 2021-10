Pedro Carneiro, de 49 anos, adormeceu a fumar no sofá da sala no rés do chão da casa em que vivia com a mãe e o irmão gémeo, no Castêlo da Maia. A ponta do cigarro mal apagado acabou por provocar um incêndio de grandes dimensões na habitação, este sábado de madrugada. Morreu carbonizado. A sua mãe, Elisabete, de 80 anos, inalou muito fumo e acordou com a casa em chamas.