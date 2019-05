Cinco cidadãos estrangeiros detidos por tráfico de cocaína por via aérea

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de cinco cidadãos estrangeiros, duas mulheres e três homens, por tráfico de 20 mil doses individuais de cocaína.Segundo a PJ as duas mulheres, que transportavam a droga no interior do organismo, foram detidas à chegada a Lisboa num voo proveniente da América do Sul e diligências de investigação subsequentes levaram à posterior identificação e detenção de três homens residentes em Portugal que eram os destinatários da cocaína apreendida.Os detidos, com idades entre os 24 e os 36 anos, foram submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação prisão preventiva.Num outro caso ocorrido esta semana, a PJ deteve também um homem e uma mulher, ambos estrangeiros, por transportarem de um país sul-americano para Lisboa cocaína, dissimulada na bagagem, suficiente para a composição de pelo menos 100 mil doses individuais.Os detidos, de 23 e 26 anos, foram interrogados por um juiz de instrução criminal e ficaram em prisão preventiva.As investigações prosseguem a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária.