Cinco detidos por suspeita de tráfico de droga em Aveiro

A GNR deteve cinco homens, com idades entre os 23 e 39 anos, por suspeita de tráfico de droga, nos concelhos de Ílhavo e Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, tendo apreendido quase quatro mil doses de haxixe, informou esta terça-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos foram detidos na segunda-feira, na sequência de uma investigação, que decorria há cerca de nove meses.

De acordo com a investigação, os suspeitos vendiam produto estupefaciente nos concelhos de Ílhavo e Oliveira do Bairro, atuando como uma "rede de tráfico de venda ao consumidor final".

No decorrer das diligências policiais, os militares da Guarda deram cumprimento a seis mandados de buscas domiciliárias e 11 não domiciliárias, de entre as quais, 10 em veículos e uma em estabelecimento.

Durante a operação, segundo a GNR, foram apreendidas 3.760 doses de haxixe e três estufas, além de diverso material relacionado com a pesagem, acondicionamento e preparação de produto estupefacientes.

Os militares apreenderam ainda 40 munições de arma de fogo, um veículo e 1.115 euros, em dinheiro.

Esta ação contou com o reforço dos Destacamentos Territoriais de Ovar, Anadia e Águeda, do Destacamento de Intervenção de Aveiro e ainda do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR.