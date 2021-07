Cinco famílias desfeitas em dia negro nas estradas

Em pouco mais de 12 horas, quatro acidentes de viação causaram seis mortos e deixaram cinco famílias desfeitas pela dor. As vítimas têm todas menos de 50 anos e estariam de férias ou em deslocações de lazer que foram brutalmente interrompidas pela tragédia.Na sexta-feira, dois irmãos de 10 e 15 anos morreram na A22 quando seguiam com o pai e a madrasta (ver peça secundária). Os progenitores e outro irmão sobreviveram com ferimentos graves. Quase à mesma hora mas em São Bartolomeu de Messines um homem perdeu a vida no capotamento de uma máquina. Tinha a mulher grávida à espera em casa (ver caixa).