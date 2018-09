Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco feridos em acidente em Lisboa

PSP, INEM e Bombeiros Sapadores prestaram auxílio às vítimas da colisão.

Por J.T. | 08:31

Um carro em que seguiam quatro pessoas, todas elas a rondar os 75 anos, chocou com um camião e ficou entalado entre o veículo pesado e o separador central do Eixo Norte-Sul, em Lisboa, já perto da ponte 25 de Abril, na manhã desta quarta-feira.



Os quatro – um foi mesmo desencarcerado – foram hospitalizados. Já o camionista foi apenas assistido no local.



O acidente, no sentido norte-sul, após a saída para a A5, acabou por provocar grandes problemas no trânsito, cuja fila chegou ao aqueduto das Águas Livres.



