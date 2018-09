Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente no Eixo Norte-Sul em Lisboa condiciona circulação antes da Ponte 25 de Abril

Veículo envolvido no acidente ficou em cima do separador central.

11:27

Um acidente entre um veículo pesado e vários ligeiros está a condicionar o trânsito no IP7 no sentido Norte-Sul, após a saída da A5.



Um dos veículos envolvidos no acidente ficou em cima do separador central.



Em atualização