Patrulhas acompanham as deslocações e regresso dos portugueses para as celebrações da época pascal.

Por Miguel Curado | 12:56

A GNR registou, entre as 00h00 de quinta-feira, 18 de abril, e o meio-dia desta sexta-feira, 43 acidentes de viação com vítimas, no âmbito da operação Páscoa 2019.

As patrulhas registaram cinco feridos graves no âmbito desta sinistralidade.

A operação Páscoa 2019 tem fim previsto para as 24h00 de segunda-feira, 22 de abril, e vai acompanhar as deslocações e regresso dos portugueses para as celebrações da época pascal.