Cinco militares hospitalizados após exercício psico-físico do curso dos Comandos

Três já tiveram alta este domingo, mas dois permanecem "sob observação".

21:25

Cinco recrutas que realizaram a semana passada o "exercício psico-físico" do curso dos Comandos foram esta sexta-feira hospitalizados.



O Correio da Manhã contactou Elisabete Silva, porta-voz do Exército, que confirmou a hospitalização destes cinco militares e explica que três já tiveram alta, este domingo, e já regressaram ao quartel. Os restantes dois mantém-se hospitalizados sob observação.



A mesma fonte explica que em causa estão os valores de rabdomiálise muito elevados dos cinco militares que levaram o Exército a hospitalizá-los como "medida de prevenção".



A antiga "Prova Zero", denominada agora de "exercício psico-físico", sofreu alterações desde 2016 quando dois recrutas morreram na sequência da prova. Atualmente é feito um acompanhamento médico mais intenso.