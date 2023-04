Cinco mortos nas estradas nos dois primeiros dias da operação Páscoa da GNR

Cinco vítimas mortais e 14 feridos graves foram registados pela GNR durante os últimos dois dias, 6 e 7 de abril, durante o período de fiscalização e patrulhamento intensivo da Operação "Páscoa 2023" que assinalou 451 acidentes rodoviários.No total foram 12.036 condutores fiscalizados. Entre eles, 100 acusaram excesso de álcool e destes, 72 foram detidos por apresentarem um taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Também 41 pessoas foram detidas por conduzirem sem habilitação legal.Foram comunicadas 2.623 contraordenações sendo 1.655 por excesso de velocidade, 234 por falta de inspeção periódica obrigatória, 78 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 91 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 153 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 80 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.