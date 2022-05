Uma noite de diversão foi fatal para um homem de 44 anos, que decidiu mergulhar no rio Sorraia, em Coruche, e não sobreviveu. José Carneiro acabou por ser resgatado sem vida, mas as circunstâncias da morte ainda não estão totalmente claras. Foi a quinta vítima de incidentes em rios ou no mar em pouco mais de 24 horas – três das quais continuavam desaparecidas à hora de fecho desta edição (ver caixas e apoios).









