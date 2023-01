Circulação alternada no IP2 perto de Monforte depois de acidente mortal

O trânsito reabriu parcialmente no Itinerário Principal 2 (IP2) perto de Monforte (Portalegre), depois de ter estado cortado nos dois sentidos devido a um acidente que causou um morto, disse esta terça-feira à Lusa fonte da GNR.

"Continua com circulação alternada", disse a mesma fonte, referindo que "à partida, no dia de hoje", o trânsito voltará à normalidade.

A circulação no IP2 esteve totalmente cortada, ao quilometro 199, desde cerca das 15h20 de segunda-feira, depois de uma colisão de um automóvel com um veículo pesado de mercadorias, indicou a GNR.

A alternativa, nos dois sentidos, era passar por dentro da localidade de Monforte, que tem saídas para o itinerário principal, adiantou a fonte da Guarda.

Da colisão resultou a morte do condutor do veículo ligeiro de passageiros, de 21 anos, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo.

O óbito do jovem foi declarado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Para o local foram mobilizados, 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos bombeiros, GNR e INEM.