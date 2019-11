Circulação da Linha Amarela do Metro de Lisboa cortada. Passageiros retidos nas carruagens saíram a pé pelo túnel

Uma avaria numa carruagem na Linha Amarela do Metropolitano de Lisboa está a interromper a circulação no sentido Cidade Universitária - Campo-Grande.



Ao que o CM apurou, a composição parou no túnel que liga as duas estações. Ao fim de 40 minutos, alguns passageiros ter-se-ão sentido mal e foram acionados os botões de emergência para abrir as portas da carruagem.



Os passageiros saíram da composição e terão circulado na linha sob o auxílio de um funcionário do metro.





Não há previsão para a reabertura da circulação.Em atualização