Cliente de café planeia roubo no Seixal

Desempregado de 36 anos começou a aperceber-se das rotinas do distribuidor de tabaco.

Por J.T. | 08:31

O desempregado, de 36 anos, costumava frequentar sempre o mesmo café, em Miratejo, Seixal, e começou a aperceber-se das rotinas do distribuidor de tabaco.



Até que decidiu, com outros cúmplices, atacar a vítima em março passado. Foi agora detido por inspetores da Polícia Judiciária de Setúbal.



O ataque foi perpetrado a meio da manhã. O distribuidor parou a carrinha junto ao café, entrou, sendo surpreendido quando deixava o espaço. Encapuzados e armados com uma pistola, os ladrões apoderaram-se do dinheiro e de tabaco.



Acabaram por fugir, tendo o mentor do crime sido agora detido.