No carrinho de transporte da loja IKEA do Marshopping, em Matosinhos, o arguido, 36 anos, carregou duas poltronas com o valor total de 458 €. Mas colou-lhes os códigos de barras de duas almofadas - cada uma de 5 €.Dirigiu-se para as caixas de pagamento automático, onde é o cliente quem regista os produtos, usou o leitor nos códigos de barras e pagou apenas 10 €, em vez dos 458 €. Acabou apanhado pela segurança.