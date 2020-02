Clube de viagens faz 15 mil vítimas com esquema em pirâmide

A Polícia Nacional de Espanha desmantelou o uma rede de burlões que enganou pelo menos 15 mil pessoas com um esquema em pirâmide que rendeu 12 milhões de euros desde 2013. O grupo estava sedeado na pequena localidade de Dos Hermanas, próximo de Sevilha. A maior parte das vítimas são de nacionalidade francesa e espanhola, mas também há portugueses.Os 14 suspeitos detidos esta quarta-feira – dirigentes da organização que aparentava ser legal – operavam desde 2013, altura em que criaram um clube de viagens. As vítimas eram aliciadas a tornarem-se membros, através da aquisição de pacotes turísticos entre os 150 e os 5000 euros.O montante investido colocava-os em diferentes níveis de retorno, prometido mediante a captação de novos membros, o que permitiu ao grupo crescer até 2015, ano em que chegou a movimentar 28 milhões de euros, num claro esquema em pirâmide que estava prestes a rebentar.Nessa altura, a rede, que chegou a ter dez empresas diferentes constituídas para sustentar a burla, passou a prometer dividendos através de comissões relativas a marketing online, com a venda de pacotes publicitários.Mas o retorno nunca chegou e um grupo de 274 vítimas, a maioria francesas, começou a destapar o esquema e o modus operandi do grupo, que captava os ‘clientes’ através de contactos pessoais ou em eventos de angariação que também passaram por Portugal. Desconhece-se, para já, o número total de vítimas portuguesas.