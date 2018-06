Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM Não Esquece! debate incêndios hoje em Sintra

01:30

O ciclo de conferências ‘CM Não Esquece!’ chega esta quarta-feira a Sintra.



O Auditório Acácio Barreiros, no Centro Cultural Olga Cadaval, recebe, às 15h00, o debate sobre as tragédias que assolaram Portugal em 2017 e as medidas que as poderão evitar.



Estarão presentes Basílio Horta, autarca de Sintra, Duarte Caldeira, presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, José Miguel Medeiros, ex-secretário de Estado da Proteção Civil, e Armando Esteves Pereira, diretor-geral-adjunto do CM e da CMTV.



A conferência, moderada pela jornalista Cátia Nobre, é de entrada livre.