Incêndio junto a obras no metro do Areeiro em Lisboa. Veja as imagens

Um incêndio deflagrou este sábado perto das obras do metro do Areeiro, em Lisboa.O alerta foi dado aos Sapadores Bombeiros de Lisboa cerca das 20h20 e no local estão seis elementos apoiados por uma viatura.Segundo apurou o CM junto dos Sapadores, o incêndio deflagrou junto às obras que estão a decorrer na estação de metro do Areeiro, numa pilha de lixo da zona do estaleiro da obra. As circunstâncias em que as chamas deflagraram estão ainda por apurar, segundo relataram os Sapadores Bombeiros de Lisboa.Em atualização