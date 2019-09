O funcionário estava a trabalhar no embarque do Aeroporto Humberto Delgado, Lisboa, quando uma cobra-ferradura de 25 centímetros lhe caiu em cima, terça-feira.A PSP capturou o animal, comum no sul da Península Ibérica e norte de África, e identifica a sua proveniência.Poderá ter sido abandonado por um passageiro que tentou embarcar com a cobra, mas teve medo quando se apercebeu de que o voo estava sujeito a medidas adicionais de segurança..