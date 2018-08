Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Coca’ em saco na praia de Armação de Pera

Banhista achou 600 gramas de droga à beira-mar.

Por Ana Palma | 08:29

Agentes da Polícia Marítima estiveram esta quarta-feira de vigilância na praia de Armação de Pera, no concelho de Silves, onde, na tarde do dia anterior, foi encontrado um saco de plástico contendo cerca de 600 gramas de cocaína.



Contudo, segundo o CM apurou, não foram encontrados mais vestígios daquele produto estupefaciente.



Tal como o CM noticiou, a droga foi encontrada por um banhista cerca das 16h00, na zona conhecida como praia dos Pescadores. De acordo com o comandante Ricardo Santos Arrabaça, da capitania do porto de Portimão, o estupefaciente foi detetado "mesmo na linha de água, meio enterrado na areia".



A cocaína, suficiente para cerca de 30 mil doses individuais e com um valor de mercado que poderia ser superior aos 40 mil euros, estava acondicionada em 34 pequenas saquetas, as quais, por sua vez, estavam dentro de um saco de plástico azul.



O achado causou alarido entre os banhistas locais, que chegaram a pensar tratar-se de um fardo de haxixe que tinha dado à costa. O teste efetuado à droga confirmou que era cocaína.



O caso segue para o Ministério Público.



PORMENORES

Entregue à Judiciária

A droga encontrada na praia de Armação de Pera é suficiente para cerca de 30 mil doses individuais e no mercado poderia valer mais de 40 mil euros, apurou o CM junto de fonte policial. A cocaína vai ser entregue à Polícia Judiciária.



Buscas na zona

Agentes da Polícia Marítima de Portimão, apoiados pela embarcação da Estação Salva-vidas de Ferragudo e respetiva tripulação, efetuaram buscas na linha de praia e área subaquática, não tendo sido encontrado mais nenhum saco suspeito.