Cocaína dá à costa em praia de Armação de Pera

Foi um banhista quem encontrou o produto estupefaciente.

Por A.P. | 08:42

Um saco de plástico contendo várias dezenas de pequenas embalagens de cocaína, com um peso total de cerca de 600 gramas, foi esta terça-feira encontrado na zona da praia dos Pescadores, em Armação de Pera, no concelho de Silves.



Segundo o CM apurou junto do comandante Ricardo Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão, o alerta foi dado durante a tarde, cerca das 17h00, altura em que um banhista encontrou o produto estupefaciente.



"O saco estava na linha de água, meio enterrado na areia. O banhista suspeitou imediatamente que se tratasse de droga e alertou a Polícia Marítima (PM).



Os agentes deslocaram-se de imediato ao local e confirmaram, através de um teste, tratar-se de cocaína", revelou ao CM.



Os agentes da PM procederam a buscas na água e na zona envolvente mas não encontraram mais droga.