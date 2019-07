Cocaína em veleiro vale 50 milhões de euros

O veleiro com mais de 16 metros de comprimento fundeou esta semana na baía da Praia da Vitória, na ilha Terceira.Muitos terão pensado que era apenas mais uma embarcação a usar os Açores como ponto de passagem na longa travessia do Atlântico.Só não sabiam que ocultava 50 milhões de euros em cocaína. A PJ de Ponta Delgada tinha o veleiro ‘Imagine’ vigiado e lançou uma operação que permitiu detetar os 500 quilos da droga que estavam escondidos.Os tripulantes, um holandês e um estónio, acabaram presos.Com bandeira da Estónia – país que seria o provável destino final da viagem –, o veleiro foi sujeito a uma revista minuciosa por parte dos inspetores da PJ dos Açores, Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e Polícia Marítima.A operação Tiphon permitiu descobrir dois fundos falsos – na proa e na popa – onde a droga estava devidamente dissimulada. Na busca, foi igualmente descoberta uma arma de fogo com um dos tripulantes.A PJ acabou por deter um holandês, de 53 anos, e um estónio, de 41. Este último, já com cadastro por tráfico de droga, era o ‘skipper’ do veleiro.Depois de devidamente cortada, o peso da cocaína poderia duplicar, dobrando também o lucro para os traficantes.Esta operação surge pouco mais de um mês depois da mesma Polícia Judiciária ter apreendido 660 quilos de cocaína num outro veleiro, na cidade da Horta, ilha do Faial.Nessa altura, foram detidos um inglês, um montenegrino e um croata.