Caça à fortuna de Isabel dos Santos: Cofres do banco escondiam milhões

Parte dos 280 milhões arrestados pelas autoridades portuguesas na semana passada estavam em cofres do Novo Banco, na rua de Costa Cabral, no centro do Porto. Foi esse aliás um dos locais que foram visitados pelas autoridades, nas inúmeras buscas que foram efetuadas com a presença de vários magistrados. Foram apreendidos dinheiro, títulos e documentos relevantes.sabe que o objetivo era apreender todos os documentos referentes ...